Кроос: Провели неплохую игру, а шансов забить было достаточно

Полузащитник сборной Германииподелился впечатлениями после поражения от Франции (0:1) в матче 1-го тура Евро-2020.

«Считаю, мы выполнили многое из того, что планировали в этом матче. По-моему, провели неплохую игру, а шансов забить было достаточно», — сказал игрок в интервью ZDF.

Календарь и таблица Евро-2020

Сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в группе F, по дополнительным показателям уступая команде Португалии, разгромившей Венгрию (3:0). Германия с 0 очков — третья, венгры замыкают квартет.

Во втором туре сборная Венгрии 19 июня примет в Будапеште команду Франции (16:00 мск), а Португалия сыграет с Германией в Мюнхене (19:00 мск).