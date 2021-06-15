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    Роналду: Это была сложная игра против соперника, который хорошо защищался

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    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над сборной Венгрии (3:0) в матче 1-го тура Евро-2020.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Португалец оформил дубль, реализовав пенальти и забив с игры, и был признан «Звездой матча».

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    «Было очень важно победить. Это была сложная игра против соперника, который очень хорошо защищался, но мы забили три гола, и я очень благодарен команде за то, что помогли мне оформить дубль и стать звездой матча», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Благодаря этой победе португальцы временно возглавили турнирную таблицу группы F. 19 июня пройдут матчи Венгрия — Франция и Португалия — Германия.

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