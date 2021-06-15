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    Вратарь сборной Финляндии: Нам нужно взять очко в двух оставшихся матчах

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    Голкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки рассказал о настрое команды в преддверии матча с Россией во 2-м туре чемпионата Европы по футболу.

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    Встреча группы В пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня, начало матча в 16:00 мск.

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    • «Командный дух очень важен. Разногласия плохо повлияли бы на микроклимат. Но это не про нас. Порой звучат не слишком удачные шутки, но атмосферу они не портят.

    Я десять дней провел на карантине в Германии — это уже моя пятая неделя в отелях. Но я все еще держусь. Нам нужно взять очко в двух оставшихся матчах в группе», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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    В первом туре сборная России проиграла Бельгии (0:3), Финляндия победила Данию со счетом 1:0.

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