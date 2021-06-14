Витория отреагировал на критику Салиховой

«Мы пришли сюда взять чемпионство, не скрываем этого. Российский чемпионат сильный, но мы верим, что сможет создать команду победителей. Плюс нас ждет юбилейный год клуба.
Критика Заремы Салиховой? Я считаю, это нормальная ситуация. Такое часто случается, особенно в больших клубах. Привык к этому. Могу лишь сказать, что я топовый тренер с большим опытом, я вырастил много игроков, которые проявили себя и выступают за национальные сборные.
Но такова работа тренера, мы сталкиваемся с критикой. Нужно просто работать и добиваться результата. Наш первый разговор с Заремой был приятным. Сейчас я уже нахожусь в клубе, посмотрим, что будет дальше», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».
Напомним, Салихова вышла из состава совета директоров «Спартака» из-за того, что была не согласна с кандидатурой Витории на пост главного тренера клуба.