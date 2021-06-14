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    Витория отреагировал на критику Салиховой

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория на своей первой пресс-конференции рассказал об амбициях, а также заявил, что критика со стороны Заремы Салиховой является нормальной ситуацией.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Мы пришли сюда взять чемпионство, не скрываем этого. Российский чемпионат сильный, но мы верим, что сможет создать команду победителей. Плюс нас ждет юбилейный год клуба.

    Критика Заремы Салиховой? Я считаю, это нормальная ситуация. Такое часто случается, особенно в больших клубах. Привык к этому. Могу лишь сказать, что я топовый тренер с большим опытом, я вырастил много игроков, которые проявили себя и выступают за национальные сборные.

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    • Но такова работа тренера, мы сталкиваемся с критикой. Нужно просто работать и добиваться результата. Наш первый разговор с Заремой был приятным. Сейчас я уже нахожусь в клубе, посмотрим, что будет дальше», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Салихова вышла из состава совета директоров «Спартака» из-за того, что была не согласна с кандидатурой Витории на пост главного тренера клуба.

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