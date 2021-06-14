Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Голландия — УкраинаЛучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины
  • 08:03
    • Эриксен рассказал о своем самочувствии
  • 06:55
    • Сборная Бразилии разгромила Венесуэлу в стартовом матче Кубка Америки-2021
  • 09:28
    • Павлюченкова поднялась на 13 позиций в рейтинге WTA
  • 09:12
    • Медведев остался на втором месте в рейтинге ATP
  • 23:52
    • Сборная Голландии вырвала победу у Украины в матче Евро-2020
    Все новости спорта

    Витория: Хотим привнести свою лепту в развитие «Спартака»

    Футбол Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился первым впечатлениями после прилета в Москву.

    Руй Витория
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руй Витория

    «Очень рад оказаться здесь и стать частью такого большого проекта, как "Спартак".

    Хочется поскорее лично познакомиться с игроками, персоналом и начать работу на поле. Мы долгое время изучали команду, готовили план сборов.

    Мы детально изучили всех футболистов, познакомились с российской лигой. Все последнее время я активно общался с Дмитрием Поповым и Владимиром Чепзановичем.

    Во-первых, хочу поздравить команду с отличным результатом в прошлом сезоне. Но теперь это история, нужно начинать новую страницу. Безусловно, мы постараемся сохранить все лучшее, что было до нас, но хотим также привнести свою лепту в развитие "Спартака".

  • Зарема Салихова назвала идеального тренера для «Спартака»
  • Читайте по теме

    • У меня будут два ассистента и тренер вратарей, а также остается Владимир Чепзанович, о котором я уже сказал. Я давно знаю тех, кто прилетел со мной из Португалии; у нас сплоченная команда. Мой штаб умеет оптимально выстраивать процесс подготовки, исходя из физиологии и анализа данных. В частности, знаем, как работать в плотном графике, когда матчи проводятся "в английском стиле" — через два дня на третий.

    Проблем с коммуникацией не будет. Кроме Дмитрия Попова, есть еще один Дмитрий — переводчик, который мне поможет. Кроме того, я знаю английский. Уверен, уже скоро начну что-то понимать по-русски. А главное — язык футбола универсален», — сказал Витория пресс-службе «Спартака».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли шведы «засушить» игру с Испанией?
  • Испания — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Помогут ли шотландцам родные стены?
  • Шотландия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Франция продлит беспроигрышную серию в противостоянии с немцами?
  • Франция — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шотландия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Аргентина — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Польша — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.42
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры