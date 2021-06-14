Витория: Хотим привнести свою лепту в развитие «Спартака»

Главный тренер «Спартака»поделился первым впечатлениями после прилета в Москву.

«Очень рад оказаться здесь и стать частью такого большого проекта, как "Спартак".

Хочется поскорее лично познакомиться с игроками, персоналом и начать работу на поле. Мы долгое время изучали команду, готовили план сборов.

Мы детально изучили всех футболистов, познакомились с российской лигой. Все последнее время я активно общался с Дмитрием Поповым и Владимиром Чепзановичем.

Во-первых, хочу поздравить команду с отличным результатом в прошлом сезоне. Но теперь это история, нужно начинать новую страницу. Безусловно, мы постараемся сохранить все лучшее, что было до нас, но хотим также привнести свою лепту в развитие "Спартака".

У меня будут два ассистента и тренер вратарей, а также остается Владимир Чепзанович, о котором я уже сказал. Я давно знаю тех, кто прилетел со мной из Португалии; у нас сплоченная команда. Мой штаб умеет оптимально выстраивать процесс подготовки, исходя из физиологии и анализа данных. В частности, знаем, как работать в плотном графике, когда матчи проводятся "в английском стиле" — через два дня на третий.

Проблем с коммуникацией не будет. Кроме Дмитрия Попова, есть еще один Дмитрий — переводчик, который мне поможет. Кроме того, я знаю английский. Уверен, уже скоро начну что-то понимать по-русски. А главное — язык футбола универсален», — сказал Витория пресс-службе «Спартака».