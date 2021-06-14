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    Кузяев, Кудряшов и Дивеев тренируются в общей группе, Жирков — индивидуально

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    Сборная России в эти минуты проводит очередную тренировку в рамках подготовки к ближайшему матчу на Евро-2020.

    Далер Кузяев не смог завершить матч с Бельгией
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    Далер Кузяев не смог завершить матч с Бельгией

    Защитники Игорь Дивеев и Федор Кудряшов, а также полузащитник Далер Кузяев работают в общей группе, однако тренеры внимательно за ними наблюдают. По ходу занятия этим футболистам могут дать паузу, сообщает «Р-Спорт».

    Юрий Жирков работает по индивидуальной программе за пределами стадиона.

    Во втором туре соперником сборной России станет Финляндия. Матч состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В первом матче команда Станислава Черчесова уступила сборной Бельгии со счетом 0:3.

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