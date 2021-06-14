Кузяев, Кудряшов и Дивеев тренируются в общей группе, Жирков — индивидуально

Далер Кузяев не смог завершить матч с Бельгией Фото: globallookpress.com
Защитники Игорь Дивеев и Федор Кудряшов, а также полузащитник Далер Кузяев работают в общей группе, однако тренеры внимательно за ними наблюдают. По ходу занятия этим футболистам могут дать паузу, сообщает «Р-Спорт».
Юрий Жирков работает по индивидуальной программе за пределами стадиона.
Во втором туре соперником сборной России станет Финляндия. Матч состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.
В первом матче команда Станислава Черчесова уступила сборной Бельгии со счетом 0:3.