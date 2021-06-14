Кузяев, Кудряшов и Дивеев тренируются в общей группе, Жирков — индивидуально

Сборнаяв эти минуты проводит очередную тренировку в рамках подготовки к ближайшему матчу на Евро-2020.

Защитники Игорь Дивеев и Федор Кудряшов, а также полузащитник Далер Кузяев работают в общей группе, однако тренеры внимательно за ними наблюдают. По ходу занятия этим футболистам могут дать паузу, сообщает «Р-Спорт».

Юрий Жирков работает по индивидуальной программе за пределами стадиона.

Во втором туре соперником сборной России станет Финляндия. Матч состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

Календарь и таблица Евро-2020

В первом матче команда Станислава Черчесова уступила сборной Бельгии со счетом 0:3.