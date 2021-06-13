Саутгейт: Филипс придает стройности полузащите сборной Англии

Главный тренер сборной Англиирассказал о роли полузащитникав национальной команде.

Хавбек «Лидса» отличился голевой передачей на Рахима Стерлинга, забившего единственный мяч в матче Евро-2020 с Хорватией.

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«Он силен в техническом плане, и мы также знали, что сегодня в полузащите нам будет нужна физическая мощь.

Мы должны были плотно играть против их полузащитников. Все трое — Маунт, Филлипс, Райс — отлично выполнили эту установку, как, впрочем, и фланговые игроки.

Мы просим его играть чуть выше, чем в клубе, ведь у него есть необходимая техника для этого.

Он придает стройности полузащите и позволяет нам эффективно играть в четыре атакующих игрока», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. У хорватов пока ноль очков. Также в этой группе выступают Чехия и Шотландия.

Во втором туре 18 июня Хорватия встретится с Чехией. Англия в этот же день сразится с Шотландией.