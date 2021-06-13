Саутгейт поделился ожиданиями от матча сборной Англии против Хорватии

Главный тренер сборной Англиивысказался в преддверии матча первого тура группового турнира Евро-2020 против Хорватии.

«Мы готовились к этому матчу практически 18 месяцев. Причина задержки была, конечно, гораздо важнее, чем любой футбольный матч. Впрочем, сейчас все в ожидании, у нас на матче наконец-то будут фанаты.

Хорватия — команда, которая заслуживает большого уважения. Мы потерпели разочаровывающее поражение от хорватов в Москве 3 года назад, после этого у нас было еще два матча на равных.

Хорватия — опытная команда с невероятными игроками, отличной психологической готовностью, духом и тактической подготовкой. Первый матч на Евро станет для нас испытанием, но мы знаем, как победить Хорватию», — приводит официальный сайт УЕФА слова Саутгейта.

Календарь и таблица Евро-2020

Матч Англия — Хорватия состоится 13 июня, начало — в 16:00.