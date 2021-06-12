Пукки: Должны показать наш максимум, чтобы добиться успеха на Евро

Нападающий «Норвича» и сборной Финляндииподелился мыслями перед первой игрой в групповой стадии Евро-2020.

«Я уже полторы недели тренировался в полную силу и не ощущал проблем с голеностопом. Нога в порядке, так что я готов играть столько времени, сколько решит тренер.

На Евро нам предстоит сыграть с серьёзными соперниками, которые находятся в великолепной форме. У датчан в команде очень хорошие игроки. Если мы хотим добиться успеха, то должны показать наш максимум», — приводит слова Пукки пресс-служба УЕФА.

Финляндия сыграет с Данией в первом туре групповой стадии Евро-2020. Матч состоится 12 июня в Копенгагене в 19:00 по мск. Прогноз на игру можно прочитать здесь.