Гюнеш: Сборная Италии была лучше — мы проиграли более сильной команде

«Это был не наш день. Мы начали терять мяч и не могли отправить его вперед. Сборная Италии была лучше — проиграли более сильной команде.
Мы проводили стартовый матч с одними из хозяев турнира и рассчитывали продемонстрировать свою игру.
Они превзошли нас, чаще выигрывали борьбу за мяча и не теряли его, лучше использовали всю ширину поле. Сборная Италии оказалась готова лучше нас.
Но это турнир: у нас есть еще две игры. Сперва подготовимся к встрече со сборной Уэльса.
Очки, которые мы потеряли в этом матче, нам бы очень помогли, но мы играли против команды, которая не проигрывает уже давно.
Заработанные очки явно пригодились бы. Но таков турнир: даже если бы мы выиграли, все равно еще ничего не было решено», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.