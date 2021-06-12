Гюнеш: Сборная Италии была лучше — мы проиграли более сильной команде

Главный тренер сборной Турциипрокомментировал разгромное поражение от(0:3) в матче открытия чемпионата Европы по футболу.

«Это был не наш день. Мы начали терять мяч и не могли отправить его вперед. Сборная Италии была лучше — проиграли более сильной команде.

Мы проводили стартовый матч с одними из хозяев турнира и рассчитывали продемонстрировать свою игру.

Они превзошли нас, чаще выигрывали борьбу за мяча и не теряли его, лучше использовали всю ширину поле. Сборная Италии оказалась готова лучше нас.

Но это турнир: у нас есть еще две игры. Сперва подготовимся к встрече со сборной Уэльса.

Очки, которые мы потеряли в этом матче, нам бы очень помогли, но мы играли против команды, которая не проигрывает уже давно.

Заработанные очки явно пригодились бы. Но таков турнир: даже если бы мы выиграли, все равно еще ничего не было решено», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.