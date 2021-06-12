Аршавин сравнил нынешнюю сборную России с командой образца Евро-2008

Бывший футболист сборной Россиисравнил нынешнюю национальную команду со сборной образца Евро-2008.

«Сейчас в более прагматичный футбол играют. Мы были более бесшабашными. Сейчас акцент на надежность и дисциплину, а у нас — на азарт, хаос, и как пойдет.

Уровень футбола упал? Даже на нынешнюю сборную смотришь — в нашей команде эти футболисты просто не играли бы. Плюс упал уровень легионеров.

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Не, ну в число 23 попали бы Головин, Фернандес, может быть, Дзюба. Но взять 11 лучших у них и у нас: не думаю, что Хиддинк бы кого-то заменил в нашей команде. Может, одна-две позиции были бы под сомнением», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».