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    Аршавин сравнил нынешнюю сборную России с командой образца Евро-2008

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин сравнил нынешнюю национальную команду со сборной образца Евро-2008.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Сейчас в более прагматичный футбол играют. Мы были более бесшабашными. Сейчас акцент на надежность и дисциплину, а у нас — на азарт, хаос, и как пойдет.

    Уровень футбола упал? Даже на нынешнюю сборную смотришь — в нашей команде эти футболисты просто не играли бы. Плюс упал уровень легионеров.

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    Не, ну в число 23 попали бы Головин, Фернандес, может быть, Дзюба. Но взять 11 лучших у них и у нас: не думаю, что Хиддинк бы кого-то заменил в нашей команде. Может, одна-две позиции были бы под сомнением», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

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