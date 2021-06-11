Россия может претендовать на проведение Евро-2028 или Евро-2032

Алексей Сорокин Фото: globallookpress.com
«Мне сложно говорить за коллег из РФС. Но я думаю, что это было бы очень логично. Самостоятельная заявка была бы вполне адекватна, учитывая нашу инфраструктурную готовность и наш опыт.
Думаю, по ходу подготовки к этому турниру мы доказали УЕФА, что мы — надежный партнер, готовый к любым поворотам сюжета и готовый оказать содействие. Если соответствующее решение будет принято со стороны УЕФА, то мы еще раз себя покажем во всей красе», — передает слова Сорокина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в России проходила финальная часть чемпионата мира 2018 года, Санкт-Петербург примет матчи Евро-2020, а также финал Лиги чемпионов.