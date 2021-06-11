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    Россия может претендовать на проведение Евро-2028 или Евро-2032

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    Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что Россия готова принять чемпионат Европы самостоятельно.

    Алексей Сорокин
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    Алексей Сорокин

    «Мне сложно говорить за коллег из РФС. Но я думаю, что это было бы очень логично. Самостоятельная заявка была бы вполне адекватна, учитывая нашу инфраструктурную готовность и наш опыт.

    Думаю, по ходу подготовки к этому турниру мы доказали УЕФА, что мы — надежный партнер, готовый к любым поворотам сюжета и готовый оказать содействие. Если соответствующее решение будет принято со стороны УЕФА, то мы еще раз себя покажем во всей красе», — передает слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что в России проходила финальная часть чемпионата мира 2018 года, Санкт-Петербург примет матчи Евро-2020, а также финал Лиги чемпионов.

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