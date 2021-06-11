Черчесов: Хотелось бы, чтобы больше наших игроков выступали в иностранных клубах

Главный тренер сборной Россиивысказался по поводу того, что лишь несколько игроков национальной команды выступают за иностранные клубы.

«С одной стороны, хотелось бы, чтобы играли больше, а с другой стороны, это необязательное условие.

Когда я играл за Россию, у нас только два игрока были из чемпионата России. Остальные все приезжали из-за границы: Англия, Германия, Португалия, Франция, и так далее. Это не помогло выиграть ни чемпионат Европы, ни чемпионат мира.

Поэтому с одной стороны это обогащает игрока, а с другой стороны — какую пользу это дает?

Тогда наши игроки приезжали из бундеслиги, из "Челси", из "Манчестер Юнайтед", из "Интера" и так далее, но мы же не выиграли.

Так что это дает определенный бонус, но с другой стороны, мы этим не воспользовались», — приводит слова Черчесова официальный сайт УЕФА.

В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.