Президент РФС: На Евро перед сборной России стоит задача выхода из группы

Президент РФСзаявил, что рассчитывает на выход сборной России в плей-офф чемпионата Европы.

«Уверен, что это будет зрелищный и интересный турнир. Всех болельщиков должен порадовать чемпионат Европы.

Что касается нашей сборной, то я хочу отметить, что команда провела серьезную работу при подготовке и выполнила задачи программы, которая была разработана для подготовки к чемпионату Европы.

Ожидание одно, я уверен в том, что наша команда приложит все силы, чтобы успешно выступить на этом турнире. Если мы принимаем участие в этом турнире, то на первом этапе стоит задача в виде выхода из группы.

Успешный результат какой? Давайте будем решать задачи по мере поступления, давайте думать об этом», — приводит слова Дюкова ТАСС.

В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.