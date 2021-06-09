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    Кириченко: Сборной тяжело без Дзюбы, он стержневой игрок

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко не видит ничего страшного в том, что капитан национальной команды Артем Дзюба ни разу не забил в товарищеских матчах с Польшей (1:1) и Болгарией (1:0).

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Это вообще не должно настораживать. На официальные матчи Артем всегда выходит эмоционально заряженным. Мы это видели в игре с той же Словенией. А в контрольных запала у него поменьше. Как опытный футболист, он бережет силы.

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    • Мастерство у Дзюбы есть, и когда он настраивается должным образом, то превращается в серьезное оружие. Надеюсь, это произойдет в противостоянии с Бельгией на домашнем для него стадионе.

    Все равно на данный момент сборной тяжеловато без Артема, особенно в матчах с глубоко обороняющимися соперниками. Даже в игре с Болгарией через него шло очень много атак. Все выглядело достаточно перспективно. Назову Дзюбу стержневым футболистом для сборной», — приводит слова Кириченко RT.

    В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

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