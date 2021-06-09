Кириченко: Сборной тяжело без Дзюбы, он стержневой игрок

Бывший нападающий сборной Россиине видит ничего страшного в том, что капитан национальной командыни разу не забил в товарищеских матчах с Польшей (1:1) и Болгарией (1:0).

«Это вообще не должно настораживать. На официальные матчи Артем всегда выходит эмоционально заряженным. Мы это видели в игре с той же Словенией. А в контрольных запала у него поменьше. Как опытный футболист, он бережет силы.

Мастерство у Дзюбы есть, и когда он настраивается должным образом, то превращается в серьезное оружие. Надеюсь, это произойдет в противостоянии с Бельгией на домашнем для него стадионе.

Все равно на данный момент сборной тяжеловато без Артема, особенно в матчах с глубоко обороняющимися соперниками. Даже в игре с Болгарией через него шло очень много атак. Все выглядело достаточно перспективно. Назову Дзюбу стержневым футболистом для сборной», — приводит слова Кириченко RT.

В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.