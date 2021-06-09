Черчесов: Равнодушных в сборной России на Евро не будет

Главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

«Мы уже третий раз проводим сборы в Нойштифте и постоянно убеждаемся, что это правильное место для подготовки. Там сгенерированы все необходимые составляющие — климат, поля, отель, отсутствие большого количества людей, профессионализм организаторов сбора и так далее. Все прошло по плану и сейчас.

Порадовало, что футболисты достойно перенесли предложенные нагрузки, понимая, для чего это делается. Кстати, от журналистов мы тоже не закрывались, ваши коллеги могли там спокойно работать. Поэтому программу подготовки мы выполнили на сто процентов.

У нас в команде нет запрета на индивидуальные интервью. Здесь все зависит от футболиста. Кто-то дал несколько интервью в ходе сбора, кто-то вообще ни одного. Отношусь к этому с пониманием и не заставляю это делать. И потом — если игрок совсем не испытывает желания давать интервью, вряд ли сам журналист получит необходимый эффект.

Сборная России должна постараться показать свой максимум. Все то, что умеет в игре с конкретным соперником, а, может, даже немного больше. В спорте важны трофеи, медали, а еще эмоции и самоотдача. Болельщик всегда чувствует, до конца выложились игроки на поле или нет.

Счет может быть разным, но отношение к делу всегда предельно понятно. Точно не сомневаюсь в одном — равнодушных в нашей команде на турнире не будет», — сказал Черчесов в интервью Sport24.

В первом матче Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Игра пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.