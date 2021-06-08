Караваев не видит фаворита в матче России с Бельгией

Защитник сборной Россииподелился ожиданиями от матча со сборной Бельгии на Евро-2020.

«Фаворита здесь нет. Тяжелая игра с обеих сторон. Естественно, все будут сосредоточены и хорошо подготовлены

Календарь и таблица Евро-2020

В первую очередь, нам надо быть хорошо подготовленными. Только командные действия и характер помогут добиться нам положительного результата.

Конечно, это фантастический турнир. Приятно сыграть на нем. Не скажу, что есть сильное волнение. Готовимся так же, как и к важным играм. Подготовимся, и я надеюсь, что покажем хорошую игру.

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Мы хотим приносить радость болельщикам, добиться результатов, показывать хорошую игру. Конечно, мы будем делать все возможное, чтобы радовать наших болельщиков», — приводит слова Караваева «Спорт-Экспресс».