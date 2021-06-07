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    Кудряшов точно пропустит две игры на Евро-2020

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    Анастасия Кудряшова, жена футболиста сборной России Федора Кудряшова, рассказала о состоянии мужа, получившего травму 5 июня на разминке перед домашним контрольным матчем с командой Болгарии (1:0).

    Федор Кудряшов
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    Федор Кудряшов

    «Самое нелепое, что могло произойти — произошло, еще и на последней минуте. Надо было уходить после разминочной тренировки, и Федя как-то нелепо прыгает на ногу.

    Все было на наших глазах. Очень больно, до сих пор переживаем. Все звонят, пишут. Я еще минут 40 сидела и "грузилась", думала: да не может такого быть, как так сложилось.

    В этот же день не сумели сделать МРТ: все было закрыто. Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметров. Пропускаем две игры, это уже 100%, а двадцатое число — под вопросом.

  • Кудряшов тренируется по индивидуальной программе
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    • В Питер ребята летят без него, у Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к двадцатому числу поправится», — приводит слова Кудряшовой Sport24.

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