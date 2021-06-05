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    Йылмаз — лучший игрок «Лилля» в сезоне-2020/21

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    Болельщики «Лилля» признали нападающего команды Бурака Йылмаза лучшим игроком прошедшего сезона, сообщает пресс-служба французского клуба.

    Бурак Йылмаз
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    Бурак Йылмаз

    По итогам голосования среди фанатов чемпионов Франции 35-летний турок набрал 52,5% фанатов, что позволило ему опередить вратаря Майка Меньяна (28,7%), ушедшего в «Милан», и полузащитника Бенжамена Андре (9,6%).

    Йылмаз в 33 матчах во всех турнирах забил 18 голов и отдал пять голевых передач. Его контракт с «Лиллем» истекает летом следующего года. Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро.

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