Йылмаз — лучший игрок «Лилля» в сезоне-2020/21

Болельщикипризнали нападающего командылучшим игроком прошедшего сезона, сообщает пресс-служба французского клуба.

По итогам голосования среди фанатов чемпионов Франции 35-летний турок набрал 52,5% фанатов, что позволило ему опередить вратаря Майка Меньяна (28,7%), ушедшего в «Милан», и полузащитника Бенжамена Андре (9,6%).

🔴 Burak Yilmaz élu Dogue de la saison by @boulanger 🏆

Tebrikler @yilmazburak17 ❤ — LOSC (@losclive) June 4, 2021

Йылмаз в 33 матчах во всех турнирах забил 18 голов и отдал пять голевых передач. Его контракт с «Лиллем» истекает летом следующего года. Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро.