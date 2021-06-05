Тренер сборной Болгарии: Нам не хватило нескольких минут, чтобы победить

Главный тренер сборной Болгариипрокомментировал итог товарищеского матча против России (0:1).

«Путешествие было непростое. Условия нам предоставили хозяева отличные.

Эта игра стала маленькой битвой, российская команда — по-настоящему сильная, и нам удалось хорошо сыграть против такой команды.

Мы должны сделать выводы из той ошибки, которая была у нас. Нам не хватило нескольких минут, чтобы победить и не хватило последнего паса.

Да, нам поможем этот опыт. У сборной России активный темп игры и нам пойдет только на пользу такая игра», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».