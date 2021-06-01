Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола и Томас ТухельФиниш сезона 2020/21. Что ждет «Челси», «МанСити» и УЕФА?
  • 18:35
    • Василевский включен в список претендентов на «Везина Трофи»
  • 18:29
    • Чехия забросила семь шайб Словакии на ЧМ-2021
  • 18:20
    • Сборная США выиграла группу B на ЧМ-2021
  • 18:00
    • Рублев прекратил борьбу на «Ролан Гаррос»
  • 17:20
    • «Валенсия» может продать Черышева
    Все новости спорта

    Ковалевски рассказал, чего ждет от матча сборной России с Польшей

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Сборная Польши Товарищеские матчи Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России против Польши.

    Войцех Ковалевски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Войцех Ковалевски

    «Рад, что могу наблюдать за таким матчем. Игра для меня эмоционально интересная. Кто победит? Пусть будет результативная ничья — 2:2. Чтобы болельщиков порадовать хорошим футболом.

    Буду переживать за сборную России на Евро и следить как вы будете сражаться с серьезными соперниками», — приводит слова Ковалевски пресс-служба сборной России по футболу.

    Товарищеский матч Польша — Россия состоится 1 июня. Начало в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал РЕН ТВ.

    Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

    Интервью Ковалевски
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли сборная Россия против Левандовского?
  • Польша — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Сможет ли Россия разгромить белорусов?
  • Россия — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Выиграет ли Хорватия первый товарищеский матч перед Евро-2020?
  • Хорватия — Армения. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 1 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Россия — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.37
  • Прогноз на матч Франция — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 22:05
    •  2.24
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нидерланды — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Англия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Виннипег — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры