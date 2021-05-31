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    УЕФА ответил на иск со стороны Суперлиги

    Футбол УЕФА Европейская Суперлига
    В УЕФА ответили на новость о том, что Суперлига подала иск в суд.

    Александер Чеферин
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    Александер Чеферин

    «УЕФА принимает к сведению объявление суда Европейского союза о передаче дела так называемой Суперлиги мадридским судом, несмотря на то что девять клубов-учредителей вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет твёрдо её защищать», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

    Организаторы Суперлиги обратились в Европейский суд после того, как в суде Мадрида признали нарушение закона о справедливой конкуренции со стороны ФИФА и УЕФА.

    Также напомним, что представители УЕФА возбудили дело в отношении «Ювентуса», «Реала» и «Барселоны», которые до сих пор не объявили о выходе из Суперлиги.

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