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    Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение правил конкуренции

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    Европейская Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА за нарушения закона о справедливой конкуренции, подтвержденных мадридским судом.

    «Реал», «Барселона» и «Ювентус» продолжают войну с УЕФА и ФИФА
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    «Реал», «Барселона» и «Ювентус» продолжают войну с УЕФА и ФИФА

    Представители Суперлиги обратились в суд Европейского союза.

    Ранее УЕФА возбудил дисциплинарное дело против мадридского «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые до сих пор не вышли из Суперлиги.

  • «Барса», «Юве» и «Реал» ответили УЕФА на возбуждения дисциплинарного дела из-за Суперлиги
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    • О создании Суперлиги с участием 12 топ-команд было объявлено 19 апреля, но уже через два дня ее приостановили.

    Девять клубов объявили о выходе из проекта, однако «Ювентус», «Реал» и «Барселона» отказались от этого. По данным СМИ, эти клубы могут быть исключены из еврокубков на два года.

    Ранее УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов в качестве наказания заплатит благотворительный взнос в размере 15 миллионов евро на развитие футбола по всей Европе.

    Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

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