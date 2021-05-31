Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение правил конкуренции

Европейскаяподала в суд наза нарушения закона о справедливой конкуренции, подтвержденных мадридским судом.

Представители Суперлиги обратились в суд Европейского союза.

Ранее УЕФА возбудил дисциплинарное дело против мадридского «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые до сих пор не вышли из Суперлиги.

О создании Суперлиги с участием 12 топ-команд было объявлено 19 апреля, но уже через два дня ее приостановили.

Девять клубов объявили о выходе из проекта, однако «Ювентус», «Реал» и «Барселона» отказались от этого. По данным СМИ, эти клубы могут быть исключены из еврокубков на два года.

Ранее УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов в качестве наказания заплатит благотворительный взнос в размере 15 миллионов евро на развитие футбола по всей Европе.

Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.