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    Игнашевич считает Дзюбу лидером сборной России

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    Бывший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о важности форварда «Зенита» Артема Дзюбы для национальной команды.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Я думаю, что у сборной все будет хорошо. Я считаю, что уровень сборной с 2018 года поднялся и на одном, выше среднего, уровне находится.

    Дзюба — лидер, безусловно, капитан. Наверное, главный, да, главный. И позиция очень важная. Плюс он такой футболист, когда сложно, ты всегда можешь выбить на Дзюбу, на высокого нападающего, у тебя есть возможность зацепиться — такой транзитный пункт, таможня. Если Дзюба сохраняет мяч, мы можем выйти в атаку, если нет — к сожалению, нет.

    Он лидер за пределами поля, в раздевалке, на футбольном поле. Человек, который в сложную минуту и пенальти всегда может пробить.

    Почему лидеры должны меняться часто? Лидеры — такие футболисты, как Дзюба — не каждый год появляются. Такие футболисты, которые могут оказывать влияние на уровне чемпионата мира.

    Хорошо, что он такой есть. Есть молодые футболисты, которые могут стать. Находясь с Дзюбой на футбольном поле, они обязаны брать у него все хорошее», — сказал Игнашевич в беседе с Тимуром Журавелем.

    Интервью с Сергеем Игнашевичем
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