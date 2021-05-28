Игнашевич считает Дзюбу лидером сборной России

Бывший тренер «Торпедо»рассказал о важности форварда «Зенита»для национальной команды.

«Я думаю, что у сборной все будет хорошо. Я считаю, что уровень сборной с 2018 года поднялся и на одном, выше среднего, уровне находится.

Дзюба — лидер, безусловно, капитан. Наверное, главный, да, главный. И позиция очень важная. Плюс он такой футболист, когда сложно, ты всегда можешь выбить на Дзюбу, на высокого нападающего, у тебя есть возможность зацепиться — такой транзитный пункт, таможня. Если Дзюба сохраняет мяч, мы можем выйти в атаку, если нет — к сожалению, нет.

Он лидер за пределами поля, в раздевалке, на футбольном поле. Человек, который в сложную минуту и пенальти всегда может пробить.

Почему лидеры должны меняться часто? Лидеры — такие футболисты, как Дзюба — не каждый год появляются. Такие футболисты, которые могут оказывать влияние на уровне чемпионата мира.

Хорошо, что он такой есть. Есть молодые футболисты, которые могут стать. Находясь с Дзюбой на футбольном поле, они обязаны брать у него все хорошее», — сказал Игнашевич в беседе с Тимуром Журавелем.