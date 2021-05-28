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    Ари об уходе из «Краснодара»: Гончаренко дал понять, что я не буду играть

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    Нападающий «Краснодара» Ари рассказал, почему ему придется покинуть команду.

    Ари
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    Ари

    Ранее стало известно, что «Краснодар» не будет продлевать контракт с Ари, у которого есть российский паспорт.

    «Это вопрос к руководству клуба. Сам я не спрашивал, почему так сложилось. Хотел бы остаться, но спасибо "Краснодару" и за эти годы совместной работы.

    У меня не осталось обид на руководство клуба. Расстроило только, что в последних матчах не было достаточно игровой практики, хотя был готов помогать команде. Хотел быть частью этих последних игр. Расстроила заключительная игра с "Сочи". Она была для меня прощальной, но я вышел лишь на 89-й минуте. Хотелось бы сыграть больше. Команда проиграла. Было неприятно.

    Гончаренко дал понять, что я не буду играть. С первого матча я понял, что не получу достаточного игрового времени. Но он тренер, а я профессиональный футболист. Я не задавал никаких вопросов — просто выполнял свою часть работы, как с этим тренером, так и с любым другим. Когда команда проигрывала, надеялся получить шанс, чтобы помочь. Но шанса не было, дали возможность поиграть всего пять минут.

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    • Тем не менее я счастлив, что у меня была возможность попрощаться с командой и лично с Галицким. Сергей Николаевич позвонил по видеосвязи, как всегда, был вежлив и тактичен. Он знает обо всей проделанной мной работе. Сказал, что в памяти навсегда останется то большое количество голов, которые я забил за команду. Пожелал удачи и добавил, что двери "Краснодара" всегда для меня открыты в любом качестве. Для меня этого разговора было достаточно, чтобы не осталось обид.

    Благодарен болельщикам и лично Галицкому за те возможности, которые у меня были в период совместной работы. Сергей Николаевич — пример для меня. Хочу поблагодарить и Владимира Хашига, а также других сотрудников клуба.

    Гончаренко еще нужно адаптироваться в новой команде, чтобы понять все ее возможности. От всего сердца желаю, чтобы он помог "Краснодару" добиться больших успехов», — приводит слова Ари Sport24.

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