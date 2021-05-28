Аллегри официально вернулся в «Ювентус»

«Ювентус» на своем официальном сайте объявил о назначениина пост главного тренера команды.

Сроки соглашения со специалистом не уточняются, но СМИ утверждали, что контракт будет рассчитан на четыре года.

На этом посту Аллегри сменил Андреа Пирло, который ранее был отправлен в отставку.

Аллегри оставался без работы с момента ухода из «Ювентуса» в 2019 году. «Бьянконери» итальянский специалист возглавлял с 2014 года.

Под его руководством «старая синьора» пять раз стала чемпионом Италии, завоевала четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также дважды вышла в финал Лиги чемпионов.