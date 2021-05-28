Аллегри официально вернулся в «Ювентус»

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
Сроки соглашения со специалистом не уточняются, но СМИ утверждали, что контракт будет рассчитан на четыре года.
На этом посту Аллегри сменил Андреа Пирло, который ранее был отправлен в отставку.
Аллегри оставался без работы с момента ухода из «Ювентуса» в 2019 году. «Бьянконери» итальянский специалист возглавлял с 2014 года.
Под его руководством «старая синьора» пять раз стала чемпионом Италии, завоевала четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также дважды вышла в финал Лиги чемпионов.