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    Аллегри официально вернулся в «Ювентус»

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    «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    Сроки соглашения со специалистом не уточняются, но СМИ утверждали, что контракт будет рассчитан на четыре года.

    На этом посту Аллегри сменил Андреа Пирло, который ранее был отправлен в отставку.

    Аллегри оставался без работы с момента ухода из «Ювентуса» в 2019 году. «Бьянконери» итальянский специалист возглавлял с 2014 года.

  • Пирло покинул пост главного тренера «Ювентуса»
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    • Под его руководством «старая синьора» пять раз стала чемпионом Италии, завоевала четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также дважды вышла в финал Лиги чемпионов.

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