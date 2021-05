Алаба: Я покидаю особенный клуб ради нового вызова

Австрийский защитникпрокомментировал свой переход в мадридскийиз мюнхенской

28-летний футболист присоединится к испанскому клубу на правах свободного агента. Срок его контракта с «Баварией» истекает 30 июня.

«Я покидаю особенный клуб ради другого особенного клуба. Я действительно счастлив и для меня большая честь присоединиться к "Реалу".

После стольких лет в Мюнхене я столкнусь с новым вызовом, и я приложу все усилия, чтобы продолжить особую историю клуба.

Не могу дождаться, чтобы сыграть свой первый матч в культовой белой футболке перед всеми вами, фанаты, в Мадриде. Я уверен, что это путешествие будет успешным.

Я вместе со всеми мадридистами. VAMOS!», — написал Алаба в твиттере.

В составе «Баварии», за которую Алаба выступал до этого, он выиграл 2 Лиги чемпионов, 2 клубных чемпионата мира, 2 Суперкубка Европы и 10 чемпионских титулов Бундеслиги.

I leave a special club for another special club. I am really happy and honored to join Real Madrid. After so many years in Munich I will face a new challenge and I will give my best to continue the club's special history. @realmadrid pic.twitter.com/1qyo1wMcy1