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    Алаба: Я покидаю особенный клуб ради нового вызова

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    Австрийский защитник Давид Алаба прокомментировал свой переход в мадридский «Реал» из мюнхенской «Баварии».

    Давид Алаба
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    Давид Алаба

    28-летний футболист присоединится к испанскому клубу на правах свободного агента. Срок его контракта с «Баварией» истекает 30 июня.

    «Я покидаю особенный клуб ради другого особенного клуба. Я действительно счастлив и для меня большая честь присоединиться к "Реалу".

    После стольких лет в Мюнхене я столкнусь с новым вызовом, и я приложу все усилия, чтобы продолжить особую историю клуба.

    Не могу дождаться, чтобы сыграть свой первый матч в культовой белой футболке перед всеми вами, фанаты, в Мадриде. Я уверен, что это путешествие будет успешным.

    Я вместе со всеми мадридистами. VAMOS!», — написал Алаба в твиттере.

    В составе «Баварии», за которую Алаба выступал до этого, он выиграл 2 Лиги чемпионов, 2 клубных чемпионата мира, 2 Суперкубка Европы и 10 чемпионских титулов Бундеслиги.

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