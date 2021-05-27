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    Салихова: Уход уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита»

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    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, почему решила выйти из совета директоров клуба.

    Зарема Салихова и Леонид Федун
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    Зарема Салихова и Леонид Федун

    «Это не публичный демарш, не истерика, а продуманное решение. В клубе и в совете директоров были известны мои намерения и причины. Я их подтвердила еще 17 мая, но не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в "Спартаке" увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство "Зенита" или снос стадиона "Локомотива".

    Кстати, Доменико скромно просил не устраивать никаких прощальных церемоний, чтобы не возникало дополнительной эмоциональной нагрузки. Он всегда думал о команде. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы вместо проводов мы анонсировали переподписание контракта.

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    • Многие изменения в "Спартаке" связывают с моим появлением в клубе, поэтому я обнародовала это решение, что отныне в деятельности клуба я не принимаю участия и не несу ответственность», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

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