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    «Севилья» вырвала победу у «Алавеса»

    «Севилья» — «Алавес»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В заключительном 38-м туре чемпионата Испании «Севилья» на своем поле обыграла «Алавес» со счетом 1:0.

    «Севилья»
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    «Севилья»

    Единственный гол в компенсированное к основному времени время забил Папу Гомес.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Алавес 1:0
    Гол: 1:0 Алехандро Гомес (90') Севилья: Томаш Вацлик, Карим Рекик, Жюль Кунде, Алейш Видаль, Серхио Эскудеро (Алехандро Гомес, 74'), Неманья Гудель, Жоан Жордан (Оскар Родригес, 56'), Франко Васкес (Оливер Торрес, 56'), Лукас Окампос (Иван Ракитич, 56'), Сусо (Люк де Йонг, 74'), Юссеф Эн-Несири Алавес: Антонио Сивера (Фернандо Пачеко, 72'), Альберто Родригес, Рубен Дуарте, Флорьян Лежён, Чимо Наварро, Томас Пина, Мануэль Гарсия, Пере Понс (Хоселу, 67'), Йон Гвидетти (Родриго Батталья, 78'), Эдгар Мендес (Лукас Перес, 78'), Факундо Пельистри (Луис Риоха, 67') Предупреждение: Алейш Видаль (29')

    В турнирной таблице Примеры «Севилья» (77) очков заняла четвертое место и выступит в Лиге чемпионов, «Алавес» (38) стал 16-м.

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