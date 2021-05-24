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    Прядкин — об отказе в лицензии «Оренбургу»: Это будет уроком на будущее

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    Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал отказ в выдаче лицензии «Оренбургу» на участие в чемпионате РПЛ-2021/22.

    Сергей Прядкин
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    Сергей Прядкин

    По итогам чемпионата ФНЛ «Оренбург» занял второе место с 94 очками.

    «По отношению к "Оренбургу" принято четкое и жесткое решение. Конечно, футболисты старались, но необходимо соответствовать нормам.

    Это будет уроком на будущее. Ранее "Оренбург" давал обязательства об изменении ситуации, но ничего не случилось. Там же дело не только во вместимости стадиона», — приводит слова Прядкина телеканал «Матч ТВ».

    Процедуру лицензирования не прошла также владикавказская «Алания», которая, набрав 77 очков, расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице.

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