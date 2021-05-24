Мхитарян удивлен непопаданием в состав сборной Армении

Полузащитник и капитан сборной Армениипрокомментировал решение главного тренера командыне вызвать его на ближайшие товарищеские матчи.

Армянская сборная сыграет с Хорватией (1 июня) и Швецией (5 июня).

«К моему удивлению, тренерский штаб сборной Армении сообщил мне, что по каким-то причинам я не был вызван на предстоящие игры.

Приведенные официальные причины меня не убеждают. Однако я желаю удачи нашим ребятам в предстоящих матчах», — написал Мхитарян в своем твиттере.

У 32-летнего Мхитаряна истекает контракт с «Ромой». Ранее сообщалось, что хавбек уладил конфликт с новым главным тренером римлян Жозе Моуринью и готов продлить трудовой договор.