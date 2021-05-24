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    Мхитарян удивлен непопаданием в состав сборной Армении

    Футбол Сборная Армении Товарищеские матчи Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Полузащитник и капитан сборной Армении Генрих Мхитарян прокомментировал решение главного тренера команды Хоакина Капарроса не вызвать его на ближайшие товарищеские матчи.

    Генрих Мхитарян
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    Генрих Мхитарян

    Армянская сборная сыграет с Хорватией (1 июня) и Швецией (5 июня).

    «К моему удивлению, тренерский штаб сборной Армении сообщил мне, что по каким-то причинам я не был вызван на предстоящие игры.

    Приведенные официальные причины меня не убеждают. Однако я желаю удачи нашим ребятам в предстоящих матчах», — написал Мхитарян в своем твиттере.

    У 32-летнего Мхитаряна истекает контракт с «Ромой». Ранее сообщалось, что хавбек уладил конфликт с новым главным тренером римлян Жозе Моуринью и готов продлить трудовой договор.

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