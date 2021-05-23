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    Украина спаслась от поражения в матче с Бахрейном

    Украина — Бахрейн: счет матча 1:1, обзор голов

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    Сборная Украины сыграла вничью с командой Бахрейна (1:1) в товарищеском матче, прошедшем в Харькове.

    Сборная Украины
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    Сборная Украины

    На 75-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал Сайед Саид. Хозяева ушли от поражения благодаря точному удару Виктора Цыганкова в компенсированное время.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Украина — Бахрейн 1:1
    Голы: 0:1 Sayed Saeed (пенальти) (75'), 1:1 Виктор Цыганков (90') Украина: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов (Денис Попов, 64'), Тарас Степаненко (Heorhii Sudakov, 45'), Artem Besedin (Артем Довбик, 45'), Николай Шапаренко, Марлос, Виталий Миколенко, Евгений Макаренко (Сергей Сидорчук, 64'), Александр Тымчик (Александр Караваев, 80'), Александр Зубков (Виктор Цыганков, 45'), Николай Матвиенко Бахрейн: Ebrahim Lutfalla, Mahdi Al-Humaidan (Jasem Khlaif, 76'), Mohamed Marhoon (Ali Madan, 77'), Mohamed Al-Romaihi (Mahdi Abduljabbar Hasan, 85'), Ali Abdulla Haram, Jassim Al Shaikh (Abbas Fadhel Al Asfoor, 85'), Sayed Redha Isa Hashim, Ahmed Abdulla, Kamil Al-Aswad (Sayed Saeed, 66'), Hamad Al Shamsan, Ahmed Nabeel (Abdulla Al-Haza'a, 77')

    8 июня украинская сборная проведет товарищескую встречу с командой Северной Ирландии.

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