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    Тухель о последнем матче в АПЛ: Все в наших руках, и мы хотим довести дело до конца

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    Наставник «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с «Астон Виллой» в последнем 38 туре АПЛ. Победа гарантирует «Аристократам» место в Лиге чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Прежде всего мы подходим к этому матчу как к матчу с "Лестером", когда все в наших руках и мы можем решать вопросы, одержав победу. Поэтому мы готовимся к этому матчу, чтобы выиграть его, но в матче может быть много поворотов, поэтому нам нужно быть готовыми к чему угодно как на нашем поле, так и на полях наших соперников.

    У нас было несколько игр под давлением и в решающие моменты, и у нас всегда были очень хорошие результаты, поэтому мы уверены, что сможем снова себя проявить.

    Предстоит игра на выезде при поддержке местных болельщиков против сильной команды "Астон Вилла", которая играет без всякого давления. Так что это очень большое испытание, но мы готовы к этому. Мы знаем, что это усложняет задачу, но мы здесь, чтобы сделать шаг вперед. Все в наших руках, и мы хотим довести дело до конца», — сказал Тухель клубной пресс-службе.

    Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Челси» можно прочитать на нашем сайте LiveSport.Ru.

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