Зидан: Мог бы «Реал» стать лучшей командой без меня? Конечно

Главный тренер «Реала»дал интервью в преддверии матча заключительного тура Примеры, в котором команда встретится с «Вильярреалом».

«Это было очень тяжело, но мы подошли к финальному раунду, готовые выложиться на полную. У нас завтра игра, это то, что важно, а не мое будущее. После игры у нас будет возможность обсудить будущее, но сейчас не время.

В команде не важен я или какой-то еще человек. Важна команда. Завтра все, что нас интересует — это правда.

Мог бы "Реал" стать лучшей командой без меня? Конечно», — цитирует Зидана Football Italia.

«Реал» по-прежнему отстает от «Атлетико» на два очка в борьбе за чемпионство.

Ознакомиться с прогнозом на матч «Реал» — «Вильярреал» можно здесь.