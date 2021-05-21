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    Зидан: Мог бы «Реал» стать лучшей командой без меня? Конечно

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал интервью в преддверии матча заключительного тура Примеры, в котором команда встретится с «Вильярреалом».

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    «Это было очень тяжело, но мы подошли к финальному раунду, готовые выложиться на полную. У нас завтра игра, это то, что важно, а не мое будущее. После игры у нас будет возможность обсудить будущее, но сейчас не время.

    В команде не важен я или какой-то еще человек. Важна команда. Завтра все, что нас интересует — это правда.

    Мог бы "Реал" стать лучшей командой без меня? Конечно», — цитирует Зидана Football Italia.

    «Реал» по-прежнему отстает от «Атлетико» на два очка в борьбе за чемпионство.

    Ознакомиться с прогнозом на матч «Реал» — «Вильярреал» можно здесь.

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