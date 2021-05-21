ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Михаил Григоренко принимает поздравленияРоссийский ответ чехам. Первый тест на ЧМ-2021 пройден успешно
  • 19:34
    • «Локомотив» продлил контракт с главным тренером
  • 19:07
    • Сборная России успешно стартовала на ЧМ по хоккею
  • 22:40
    • Сборная Латвии нанесла поражение Канаде на ЧМ-2021
  • 21:07
    • Малютин взял золото на ЧЕ, Ефимова — бронзу
  • 20:35
    • ФИФА изучит возможность проведения чемпионата мира раз в два года
    Все новости спорта

    «Леванте» сыграл вничью с «Кадисом»

    «Леванте» — «Кадис»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Леванте Кадис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Леванте» в домашнем матче 38-го тура испанской Примеры сыграл вничью с «Кадисом» — 2:2.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Валенсийцы открыли счет уже на 8-й минуте благодаря голу Рохера Марти. Спустя шесть минут Альваро Негредо восстановил парите, а на 32-й минуте Карлос Акапо принес гостям минимальный перевес.

    Хозяева избежали поражения усилиями Гонсало Мелеро, который отличился на 58-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Леванте — Кадис 2:2
    Голы: 1:0 Рохер (8'), 1:1 Альваро Негредо (14'), 1:2 Карлос Акапо (33'), 2:2 Гонсало Мелеро (58') Леванте: Дани Карденас, Сон (Коке Морено, 80'), Антонио Аранда (Карлос Клерк, 62'), Робер, Оскар Дуарте, Энис Барди (Хосе Моралес Луис, 67'), Микаэль Мальса (Alejandro Blesa, 81'), Хорхе де Фрутос, Гонсало Мелеро, Рохер, Даниэль Гомес (Alejandro Cantero, 67') Кадис: Давид Хиль, Fali, Карлос Акапо, Педро Алькала (Хайро, 68'), Исаак Карселен, Йенс Йонссон (Alvaro Bastida, 56'), Хосе Мари, Аугусто Фернандес (Хон Андер, 56'), Альберто Переа (Хорхе Помбо, 74'), Альваро Негредо (Филип Малбашич, 74'), Рубен Собрино Предупреждения: Альваро Негредо (26'), Рубен Собрино (41')

    В турнирной таблице Примеры «Леванте» занимает 14-е место (41 очко), а «Кадис» — 12-е (44 очка).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вальядолид» помешает «Атлетико» стать чемпионом?
  • «Вальядолид» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Реал» пропустит, но все равно обыграет «Вильярреал»?
  • «Реал» Мадрид — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Волки» загрызут немотивированный «Майнц»
  • «Вольфсбург» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.34
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рууд — Шаповалов
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торонто — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Айлендерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры