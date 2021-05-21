«Леванте» — «Кадис»: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: laliga.com
Валенсийцы открыли счет уже на 8-й минуте благодаря голу Рохера Марти. Спустя шесть минут Альваро Негредо восстановил парите, а на 32-й минуте Карлос Акапо принес гостям минимальный перевес.
Хозяева избежали поражения усилиями Гонсало Мелеро, который отличился на 58-й минуте.
Футбол. Испания. Примера
Леванте — Кадис 2:2
Голы: 1:0 Рохер (8'), 1:1 Альваро Негредо (14'), 1:2 Карлос Акапо (33'), 2:2 Гонсало Мелеро (58') Леванте: Дани Карденас, Сон (Коке Морено, 80'), Антонио Аранда (Карлос Клерк, 62'), Робер, Оскар Дуарте, Энис Барди (Хосе Моралес Луис, 67'), Микаэль Мальса (Alejandro Blesa, 81'), Хорхе де Фрутос, Гонсало Мелеро, Рохер, Даниэль Гомес (Alejandro Cantero, 67') Кадис: Давид Хиль, Fali, Карлос Акапо, Педро Алькала (Хайро, 68'), Исаак Карселен, Йенс Йонссон (Alvaro Bastida, 56'), Хосе Мари, Аугусто Фернандес (Хон Андер, 56'), Альберто Переа (Хорхе Помбо, 74'), Альваро Негредо (Филип Малбашич, 74'), Рубен Собрино Предупреждения: Альваро Негредо (26'), Рубен Собрино (41')
В турнирной таблице Примеры «Леванте» занимает 14-е место (41 очко), а «Кадис» — 12-е (44 очка).