Парфенов останется на посту тренера «Арсенала»

Дмитрий Парфенов Фото: globallookpress.com
«Начнем с того, что нынешний тренерский штаб возглавил команду по ходу чемпионата. Принял ее в непростой момент, но сумел в итоге оставить в РПЛ.
Все понимают, что это не наше место в таблице. Тем не менее, на данном этапе задача была решена.
Поэтому Дмитрий Парфенов останется главным тренером команды и будет готовить ее к новому сезону», — сказал Аджоев «Спорт-Экспрессу».
Напомним, 46-летний Парфенов возглавил команду в ноябре 2020 года.
В минувшем сезоне чемпионата России «Арсенал» занял 14-е место и сохранил прописку в высшем дивизионе.