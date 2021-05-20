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    Парфенов останется на посту тренера «Арсенала»

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    Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев оценил работу главного тренера Дмитрия Парфенова и сообщил, что специалист продолжит работу в клубе.

    Дмитрий Парфенов
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    Дмитрий Парфенов

    «Начнем с того, что нынешний тренерский штаб возглавил команду по ходу чемпионата. Принял ее в непростой момент, но сумел в итоге оставить в РПЛ.

    Все понимают, что это не наше место в таблице. Тем не менее, на данном этапе задача была решена.

    Поэтому Дмитрий Парфенов останется главным тренером команды и будет готовить ее к новому сезону», — сказал Аджоев «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, 46-летний Парфенов возглавил команду в ноябре 2020 года.

    В минувшем сезоне чемпионата России «Арсенал» занял 14-е место и сохранил прописку в высшем дивизионе.

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