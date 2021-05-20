Гасперини: «Аталанте» в игре с «Юве» не повезло в решающие моменты

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:2) в финале Кубка Италии.

«Разочарование неизбежно. Это была равная, жесткая игра, обе команды были хороши и действовали в высоком темпе. Нам не повезло в решающие моменты, особенно в случае с первым голом и с пенальти на Пессине, но мы старались изо всех сил.

Во втором тайме стало сложнее, было больше тактической борьбы. У нас было больше проблем. А Кьеза забил отличный гол», — цитирует Гасперини Rai Sport.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 83-й минуте.