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    Гасперини: «Аталанте» в игре с «Юве» не повезло в решающие моменты

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Аталанта Ювентус
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в финале Кубка Италии.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Разочарование неизбежно. Это была равная, жесткая игра, обе команды были хороши и действовали в высоком темпе. Нам не повезло в решающие моменты, особенно в случае с первым голом и с пенальти на Пессине, но мы старались изо всех сил.

    Во втором тайме стало сложнее, было больше тактической борьбы. У нас было больше проблем. А Кьеза забил отличный гол», — цитирует Гасперини Rai Sport.

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 83-й минуте.

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