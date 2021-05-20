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    Аджоев: У «Арсенала» нет трансферного бюджета, мы не покупаем игроков

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    Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о трансферной политике клуба.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    «Как известно, у нас нет трансферного бюджета, мы не покупаем игроков. Можем рассчитывать только на свободных агентов или брать футболистов в аренду.

    То есть это игроки, которые не востребованы в других клубах. Они там не нужны, но раскрываются в тульском "Арсенале". И потом возвращаются в свои клубы.

    Все это приводило к тому, особенно в первые сезоны нашей работы в Туле, что перед каждым чемпионатом мы по сути вынуждены были собирать новую команду.

    Игроков мы не покупаем, бюджет клуба весьма скромный. Да, он позволяет нормально функционировать клубу и всем его подразделениям, но сказать, что мы по финансированию находимся в лидерах РПЛ, конечно, нельзя.

    При этом за счет бюджета клуба мы еще умудряемся по мере возможностей развивать инфраструктуру», — сказал Аджоев «Спорт-Экспресс».

    В минувшем сезоне чемпионата России «Арсенал» занял 14-е место и сохранил прописку в Тинькофф РПЛ.

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