Тухель: «Челси» хорошо сыграл и заслужил победу над «Лестером»

Главный тренерподвел итоги матча 37-го тура АПЛ с(2:1).

«Мы хорошо сыграли и заслужили победу. Нет времени для празднований, работа еще не сделана, осталось сыграть два матча. Очень рад провести игру перед болельщиками, они принесли нам успех.

Команда сыграла так, как я от нее требую — интенсивно и агрессивно. Не давали сопернику создавать моменты возле своих ворот, сохраняли терпение и холоднокровие», — цитирует Тухеля BBC Sport.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» поднялся на третье место (67 очков), «Лестер» опустился на четвертое (66 очков).