«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. «Канониры» провели атаку левым флангом, Тирни дошёл до лицевой и мягко навесил — Николя Пепе набежал и в касание послал мяч в нижний угол ворот.
Хозяева открылись на 62-й минуте. Таунсенд со стандарта мягко навесил в центр штрафной, Бентеке оторвался от опекуна и головой переправил мяч в ворота «Арсенала».
На первой компенсированной минуте Эдегор с правого фланга сделал мягкий заброс во вратарскую, Мартинелли опередил защитника и с двух метров затолкал мяч в ворота «Кристал Пэласа».
А еще три минуты спустя Пепе подхватил мяч на правом фланге, взял инициативу на себя, ворвался в штрафную и в окружении трёх защитников пробил в дальний нижний угол.
Команда Микеля Артеты поднялась на 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков. «Кристал Пэлас» располагается на 13-й строчке, имея в активе 44 очка.