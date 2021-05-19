«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: счет матча 1:3, обзор голов

Лондонскийодержал гостевую победу над(3:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 36-й минуте. «Канониры» провели атаку левым флангом, Тирни дошёл до лицевой и мягко навесил — Николя Пепе набежал и в касание послал мяч в нижний угол ворот.

Хозяева открылись на 62-й минуте. Таунсенд со стандарта мягко навесил в центр штрафной, Бентеке оторвался от опекуна и головой переправил мяч в ворота «Арсенала».

На первой компенсированной минуте Эдегор с правого фланга сделал мягкий заброс во вратарскую, Мартинелли опередил защитника и с двух метров затолкал мяч в ворота «Кристал Пэласа».

А еще три минуты спустя Пепе подхватил мяч на правом фланге, взял инициативу на себя, ворвался в штрафную и в окружении трёх защитников пробил в дальний нижний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Арсенал Лондон 1:3 Голы: 0:1 Николя Пепе (35'), 1:1 Кристиан Бентеке (62'), 1:2 Габриэл Мартинелли (90'), 1:3 Николя Пепе (90') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Джеймс Томкинс, Гари Кэхилл, Тайрик Митчелл, Шейку Куйяте, Джеффри Шлупп, Джеймс Маккарти (Жайро Ридевальд, 82'), Эндрос Таунсенд, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке (Джордан Айю, 79') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Киран Тирни (Гранит Джака, 78'), Габриэл, Пабло Мари, Калум Чемберс, Букайо Сака (Мартин Эдегор, 65'), Томас (Габриэл Мартинелли, 78'), Николя Пепе, Мохамед Эль-Ненни, Эмиль Смит Роув, Пьер-Эмерик Обамеянг Предупреждения: Джеффри Шлупп (5'), Кристиан Бентеке (37'), Мохамед Эль-Ненни (37')

Команда Микеля Артеты поднялась на 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков. «Кристал Пэлас» располагается на 13-й строчке, имея в активе 44 очка.