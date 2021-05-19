Арустамян: Баринов может перейти в клуб Бундеслиги

Дмитрий Баринов Фото: globallookpress.com
Об этом сообщил известный журналист Нобель Арустамян.
«Год назад к Баринову присматривались скауты из Германии. По моей информации, самым активным на тот момент был "Байер", играющий в подходящий Дмитрию агрессивной манере. Но после серьезной травмы игрока активный интерес угас.
Однако "Байер" продолжает следить за игроком и на итоговое решение немцев вполне может повлиять его выступление на чемпионате Европы.
Также возможность трансфера рассматривает "Штутгарт", который тоже будет следить за игроком на Евро-2020», — сказал Арустамян в новом выпуске на своем YouTube-канале.
Контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года.
Новое видео на канале Нобеля Арустамяна