Арустамян: Баринов может перейти в клуб Бундеслиги

Полузащитник «Локомотива» и сборной Россииможет продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Об этом сообщил известный журналист Нобель Арустамян.

«Год назад к Баринову присматривались скауты из Германии. По моей информации, самым активным на тот момент был "Байер", играющий в подходящий Дмитрию агрессивной манере. Но после серьезной травмы игрока активный интерес угас.

Однако "Байер" продолжает следить за игроком и на итоговое решение немцев вполне может повлиять его выступление на чемпионате Европы.

Также возможность трансфера рассматривает "Штутгарт", который тоже будет следить за игроком на Евро-2020», — сказал Арустамян в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2023 года.