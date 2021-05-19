«Аталанта» — «Ювентус»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Вышли туринцы в контратаку, в которой Роналду не дали нанести удар из пределов штрафной, но Маккенни тут же сделал передачу на Кулушевски — и он с левой закрутил мяч точно под дальнюю штангу.
Бергамаски отыгрались на 41-й минуте. Фройлер сыграл в отборе у чужой штрафной, далее Хатебур справа прострелил к линии штрафной, откуда Малиновский нанёс подготовленный удар — Буффон не среагировал.
А на 73-й минуте «Юве» вновь повел. Прошла у Кьезы стеночка с Кулушевски, Федерико проскочил в штрафную и пробил в ближний угол ворот.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 83-й минуте.
На 88-й минуте уже замененный защитник «Аталанты» Рафаэл Толой получил красную карточку за пререкания с арбитром.
«Ювентус» в 14-й раз в своей истории выиграл Кубок Италии. Клуб является рекордсменом по этому показателю.
E' FINITAAAAAA!!!!— JuventusFC (@juventusfc) May 19, 2021
LA COPPA ITALIA E'... #ITAL14NCUP!
GRANDI RAGAZZI!!!
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/fwOGpkzdf3