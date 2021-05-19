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    «Ювентус» одолел «Аталанту» и выиграл Кубок Италии

    «Аталанта» — «Ювентус»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Аталанта Ювентус
    Туринский «Ювентус» одержал победу над «Аталантой» (2:1) в финальном матче Кубка Италии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Вышли туринцы в контратаку, в которой Роналду не дали нанести удар из пределов штрафной, но Маккенни тут же сделал передачу на Кулушевски — и он с левой закрутил мяч точно под дальнюю штангу.

    Бергамаски отыгрались на 41-й минуте. Фройлер сыграл в отборе у чужой штрафной, далее Хатебур справа прострелил к линии штрафной, откуда Малиновский нанёс подготовленный удар — Буффон не среагировал.

    А на 73-й минуте «Юве» вновь повел. Прошла у Кьезы стеночка с Кулушевски, Федерико проскочил в штрафную и пробил в ближний угол ворот.

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 83-й минуте.

    На 88-й минуте уже замененный защитник «Аталанты» Рафаэл Толой получил красную карточку за пререкания с арбитром.

    Футбол. Италия. Кубок
    Аталанта — Ювентус 1:2
    Голы: 0:1 Деян Кулушевски (31'), 1:1 Руслан Малиновский (41'), 1:2 Федерико Кьеза (73') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой (Берат Джимсити, 76'), Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Робин Гозенс (Алексей Миранчук, 83'), Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Луис Мурьель, 68'), Маттео Пессина (Марио Пашалич, 68'), Ханс Хатебур (Йосип Иличич, 76'), Дуван Сапата Ювентус: Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Данило, Хуан Куадрадо, Уэстон Маккенни, Федерико Кьеза (Пауло Дибала, 74'), Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Деян Кулушевски (Леонардо Бонуччи, 83'), Криштиану Роналду Предупреждения: Джорджо Кьеллини (27'), Руслан Малиновский (35'), Маттейс де Лигт (41'), Кристиан Ромеро (78'), Ремо Фройлер (85'), Мартен де Рон (88'), Йосип Иличич (89') Удаление: Рафаэл Толой (88')

    «Ювентус» в 14-й раз в своей истории выиграл Кубок Италии. Клуб является рекордсменом по этому показателю.

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