Слуцкий: Так комфортно, как в этом году в Казани, я не чувствовал себя никогда

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам казанской команды после завершения сезона в РПЛ.

«Огромное вам спасибо за этот сезон. Я скажу вам честно: может быть, это и не так важно, но это мое личное ощущение, что так комфортно, как в этом году в Казани, я не чувствовал себя никогда в этой жизни.

Это касается и города, и команды, и республики, и людей. Может быть, это старость, мне всё-таки исполнилось 50 лет, но что-то мне подсказывает, что это ваша огромная заслуга, дорогие болельщики.

Вы создаете настолько комфортное настроение на стадионе, в республике и в городе, что люди приезжают и моментально начинают чувствовать себя как дома», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

50-летний специалист работает в «Рубине» с декабря 2019 года. В завершившемся сезоне казанцы заняли 4-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и обеспечили себе участие в квалификационном раунде Лиги конференций.

Ранее Слуцкий работал в «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, «Халл Сити», «Витессе» и сборной России.