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    «Лидс» всухую разгромил «Бернли»

    «Бернли» — «Лидс»: счет 0:4, обзор голов

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    В матче 36 тура АПЛ «Лидс» на поле стадиона «Терф Мур» разгромил «Бернли» со счетом 4:0.

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    Счет открыл Матеуш Клих. Удвоил результат Джек Харрисон, а позже дважды забил Родриго Морено.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Бёрнли — Лидс 0:4
    Голы: 0:1 Матеуш Клих (44'), 0:2 Джек Харрисон (60'), 0:3 Родриго (77'), 0:4 Родриго (79') Бёрнли: Бэйли Пикок-Фаррел, Мэттью Лоутон, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Джек Корк, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил (Йоханн Берг Гудмундссон, 70'), Эшли Вествуд, Крис Вуд (Ник Поуп, 65'), Матей Выдра (Эшли Барнс, 65') Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Эгзиян Алиоски, Диего Льоренте, Паскаль Стрёйк, Стюарт Даллас, Рафаэл Диас (Иан Поведа, 81'), Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Матеуш Клих (Тайлер Робертс, 76'), Патрик Бэмфорд (Родриго, 58') Предупреждения: Калвин Филлипс (63'), Эшли Вествуд (65')

    Набрав 53 очка, «Павлины» занимают 10 место. «Бернли» имеет 39 пунктов и занимают 15 позицию.

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