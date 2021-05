Представлена официальная песня Евро-2020 под названием We Are The People («Мы — люди»).

Над ее созданием работали нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс, а также экс-участники группы U-2 Боно и Эдж.

«Наконец-то я могу поделиться своей новой песней We Are The People при участии Боно и Эджа, которая является официальной песней футбольного турнира Евро-2020 в этом году», — написал Гаррикс в Twitter.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в ряде европейских городов, включая Санкт-Петербург.