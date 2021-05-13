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    Семак не видит большого превосходства «Зенита» над другими клубами

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о победе «сине-бело-голубых» в чемпионате России, а также затронул тему вылета из Лиги чемпионов.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Чемпионство — это всегда нечто особенное. Еще один тяжелейший год со множеством испытаний, с которыми мы справились достойно. Удалось завершить сезон на первом месте, чему мы очень рады.

    Мы прекрасно понимали, что если не обыграем "Локомотив", то придется, возможно, ждать до последнего тура, и это сильно усложнит нам задачу выигрыша в чемпионате. Поэтому все мысли были только о победе.

    В городе этого ждали, и мы знали об этом, но готовиться — это одно, а побеждать — совсем другое. Это нормально, что в Санкт-Петербурге готовились: всегда в такие моменты ведется подготовка. Если бы не выиграли — ждали бы шанса в следующих турах и играли бы до последнего. Не думаю, что это как-то повлияло на команду.

    У нас чемпионат интересный, и есть 5-6 клубов, которые ставят перед собой задачу выиграть чемпионат или попасть в Лигу чемпионов. На мой взгляд, у нас нет большого превосходства над каким-либо из клубов. Мы просто проходим сезон более ровно и без больших спадов. Очки теряют абсолютно все, и самое важное — насколько команда сможет быстро управлять сложными ситуациями по ходу чемпионата. Мы в этом убедились в очередной раз. Таков сейчас закон, и такие условия лимита.

    К сожалению, у любой команды из лидирующей пятерки или шестерки может выпасть та или иная группа игроков, которым нет равноценной замены. От этого падает уровень игры, и особенно это заметно на примере Лиге чемпионов. Тенденция выступления в Европе в последние годы не очень хорошая. Но этому есть объяснения.

    Где-то нам откровенно не везло: c "Лацио" дома, с "Брюгге". Все вместе на нас свалилось, и основные матчи мы проиграли без шансов. Сказалась катастрофическая нехватка состава, которая привела к абсолютно справедливому результату», — приводит слова Семака GQ.

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