Полузащитник «Химок» дисквалифицирован на два матча

Максим Глушенков Фото: globallookpress.com
Хавбек наказан за удар соперника ногой во встрече 29-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком».
По итогам игры также на два матча дисквалифицирован начальник команды «Спартака» Василий Козловцев «за агрессивное поведение, выраженное в бросании предмета в адрес соперника».
КДК РФС также отменил желтые карточки игроку казанского «Рубина» Солтмураду Бакаеву в матче с тульским «Арсеналом» (4:2 в пользу казанцев) и футболисту «Сочи» Михе Мевле по итогам игры с волгоградским «Ротором» (2:1 в пользу сочинцев).