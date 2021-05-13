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    Полузащитник «Химок» дисквалифицирован на два матча

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    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал полузащитника «Химок» Максима Глушенкова на два матча чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Хавбек наказан за удар соперника ногой во встрече 29-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком».

    По итогам игры также на два матча дисквалифицирован начальник команды «Спартака» Василий Козловцев «за агрессивное поведение, выраженное в бросании предмета в адрес соперника».

    КДК РФС также отменил желтые карточки игроку казанского «Рубина» Солтмураду Бакаеву в матче с тульским «Арсеналом» (4:2 в пользу казанцев) и футболисту «Сочи» Михе Мевле по итогам игры с волгоградским «Ротором» (2:1 в пользу сочинцев).

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