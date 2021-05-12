Прядкин: Третье подряд чемпионство «Зенита» — это не гегемония

Президент РПЛподелился мнением о третьем подряд чемпионстве

«Мы раньше гордились, что у нас непредсказуемый чемпионат. Да и сейчас гордимся. Да, определился чемпион, им стал "Зенит", но еще абсолютно неизвестно, кто станет вторым. Это будет решаться в последнем туре.

Я бы не сказал, что это гегемония "Зенита". У "Зенита" достаточно стабильный клуб, они дают возможность тренерскому штабу время, чтобы он сформировал боеспособный коллектив, чтобы он укрепился, создал базу, подготовил молодежь и стабильно выступал.

Второе — это финансовые возможности. Понятно, что они есть не у всех. Не скажу, что этот чемпионат дался "Зениту" очень легко. Можно поднять статистику — тура за три до определения чемпионства у других клубов была возможность догнать Зенит», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».