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    Прядкин: Третье подряд чемпионство «Зенита» — это не гегемония

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    Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о третьем подряд чемпионстве «Зенита».

    Сергей Прядкин
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    Сергей Прядкин

    «Мы раньше гордились, что у нас непредсказуемый чемпионат. Да и сейчас гордимся. Да, определился чемпион, им стал "Зенит", но еще абсолютно неизвестно, кто станет вторым. Это будет решаться в последнем туре.

    Я бы не сказал, что это гегемония "Зенита". У "Зенита" достаточно стабильный клуб, они дают возможность тренерскому штабу время, чтобы он сформировал боеспособный коллектив, чтобы он укрепился, создал базу, подготовил молодежь и стабильно выступал.

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    • Второе — это финансовые возможности. Понятно, что они есть не у всех. Не скажу, что этот чемпионат дался "Зениту" очень легко. Можно поднять статистику — тура за три до определения чемпионства у других клубов была возможность догнать Зенит», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

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