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    Ковач: Головин проводит позитивный сезон

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    Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал состояние Александра Головина перед полуфиналом Кубка Франции, в котором «Монегаски» сыграют с «Рюмийи-Вальер».

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Мы будем идти шаг за шагом, как делали с самого начала сезона. Нет смысла в том, чтобы он играл 90 минут после отдыха. В последнем матче он сыграл 10-15 минут. Завтра у него будет чуть больше игрового времени. Когда медицинский штаб исключит все риски, он сможет играть все 90 минут. Я не разочарован его сезоном.

    Сначала он был травмирован четыре месяца, затем его выбил из строя ковид. В 2021 году он выдал отличный отрезок. В матче с "Лорьяном" он вернулся на поле и изменил ход игры. Он также забивал голы и отдавал передачи. Поэтом он проводит позитивный сезон. Единственное я сожалею, что его не было с самого начала сезона», — цитирует Ковача пресс-служба клуба.

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