Ковач: Головин проводит позитивный сезон

Главный тренер «Монако»прокомментировал состояниеперед полуфиналом Кубка Франции, в котором «Монегаски» сыграют с «Рюмийи-Вальер».

«Мы будем идти шаг за шагом, как делали с самого начала сезона. Нет смысла в том, чтобы он играл 90 минут после отдыха. В последнем матче он сыграл 10-15 минут. Завтра у него будет чуть больше игрового времени. Когда медицинский штаб исключит все риски, он сможет играть все 90 минут. Я не разочарован его сезоном.

Сначала он был травмирован четыре месяца, затем его выбил из строя ковид. В 2021 году он выдал отличный отрезок. В матче с "Лорьяном" он вернулся на поле и изменил ход игры. Он также забивал голы и отдавал передачи. Поэтом он проводит позитивный сезон. Единственное я сожалею, что его не было с самого начала сезона», — цитирует Ковача пресс-служба клуба.