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    Куман: Пропускать три гола за 45 минут — это не уровень «Барселоны»

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал ничью с «Леванте» (3:3) в 36-м туре Примеры.

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    «Мы были хороши в первом тайме, с хорошим ритмом и интенсивностью, и лидировали. Но во втором тайме мы потеряли много мячей, много ошибались в защите и были невнимательны.

    При счете 2:2 мы отреагировали и забили, но потом "Леванте" было легко отыграться. Пропускать три гола за 45 минут — это не уровень Барселоны», — цитирует Marca Кумана.

    «Барселона» находится на втором месте в таблице Примеры с отставанием в одно очко от «Атлетико», у которого есть игра в запасе.

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