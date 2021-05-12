Куман: Пропускать три гола за 45 минут — это не уровень «Барселоны»

Главный тренерпрокомментировал ничью с(3:3) в 36-м туре Примеры.

«Мы были хороши в первом тайме, с хорошим ритмом и интенсивностью, и лидировали. Но во втором тайме мы потеряли много мячей, много ошибались в защите и были невнимательны.

При счете 2:2 мы отреагировали и забили, но потом "Леванте" было легко отыграться. Пропускать три гола за 45 минут — это не уровень Барселоны», — цитирует Marca Кумана.

«Барселона» находится на втором месте в таблице Примеры с отставанием в одно очко от «Атлетико», у которого есть игра в запасе.